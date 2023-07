Gleich mehrere Autos stoßen auf der B28 bei Jettenburg zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN-JETTENBURG. Auf der B28 bei Jettenburg ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Den aktuellen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr eine 64-jährige Ford-Lenkerin kurz vor 17 Uhr die Auffahrt zur Bundesstraße in Richtung Tübingen. Anschließend wechselte sie wohl so dicht vor einem weißen Lieferwagen auf die rechte Spur, dass dieser offenbar nach links ausweichen und abbremsen musste.

Weißer Lieferwagen gesucht

Der Lieferwagen fuhr anschließend weiter. Da nach derzeitigem Kenntnisstand auch die 64-Jährige stark abgebremst haben soll, fuhren in der Folge ein nachfolgender VW Tiago, ein VW Touran sowie ein Seat ineinander. Dabei erlitten die 40-jährige Seat-Fahrerin sowie ihr 13 Jahre alter Beifahrer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Richtung Tübingen bis circa 19 Uhr nur einspurig befahrbar. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Lieferwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (pol)