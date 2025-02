Glätte: 19-Jähriger kommt bei Münsingen mit Auto von Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Überfrierende Nässe war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der L230 zwischen Magolsheim und Böttingen ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen sieben Uhr mit einem Renault auf der L 230 von Magolsheim kommend in Richtung Böttingen unterwegs, als er auf der glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten touchierte und einen kleinen Hügel hinauf fuhr. Dort kippte sein Renault um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Der Wagen musste in der Folge abgeschleppt werden. (pol)