Gewaltsamer Einbruch in Gaststätte in Tübingen

TÜBINGEN. In eine Gaststätte in der Europastraße ist ein Unbekannter zwischen Freitag und Samstag eingebrochen. Zwischen Freitag und Samstag, gegen 17 Uhr, gelangte der Einbrecher über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Mit Bargeld sowie mehreren elektronischen Geräten im Wert von circa 800 Euro zog der Einbrecher daraufhin von dannen. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)