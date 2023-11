Getränkelaster fährt in Graben: Verkehrschaos am Reutlinger Scheibengipfeltunnel

Ein Getränkelaster musste an der Auffahrt zum Scheibengipfeltunnel in Reutlingen geborgen werden.

REUTLINGEN. Ein Getränkelaster hat am Reutlinger Scheibengipfel am Montagmorgen für Verkehrschaos gesorgt. An der Schleife der Ausfahrt am Pfullinger Südbahnhof ist der Lkw samt Anhänger um 5.14 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet, bestätigt Polizei-Pressesprecher Johannes Pfeffer auf GEA-Anfrage.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen unverletzt, »es ist lediglich Schachschaden entstanden«. Da der Laster aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren konnte, musste ihn ein Abschleppunternehmen bergen, so Pfeffer. Mit einer Seilwinde wurde der Lkw aus dem Graben gezogen. »Das war relativ aufwändig.« Deswegen sei die Bergung erst etwa um 10.30 Uhr abgeschlossen.

Während der Bergung kam es »zu Verkehrsbehinderung« auf der B313, sagt der Polizei-Sprecher. Der Tunnel war in Fahrtrichtung Pfullingen/Eningen gesperrt. Autofahrer, die an der Unfallstelle vorbeifuhren, berichten von Verzögerungen von bis zu einer Stunde. (GEA)