Gesundheitsprobleme: 24-Jähriger prallt bei Tübingen in Leitplanke

TÜBINGEN. Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 24-Jähriger am Dienstagvormittag auf der B27 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 10.10 Uhr war der Mann mit seinem Citroen auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Derendingen kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen anschließend zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn vorübergehend voll gesperrt werden. Ab etwa elf Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 11.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (pol)