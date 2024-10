Geparktes Auto gerät in Auingen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei Samstagnacht in die Mörikestraße in den Münsinger Ortsteil Auingen ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Gegen 00.55 Uhr stellte ein Passant einen Brandausbruch an einem geparkten Skoda Fabia fest. Die alarmierte Feuerwehr konnte den inzwischen in Vollbrand stehenden Pkw löschen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde ein danebenstehender PKW beschädigt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs aufgenommen. (pol)