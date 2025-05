Geldbörse gestohlen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer in der Reutlinger Innenstadt Opfer eines dreisten Diebes geworden. Der Mann hatte seinen Lkw zwischen ca. 15 Uhr und 15.30 Uhr in der Färberstraße geparkt, um dort Waren anzuliefern. Obwohl er dabei immer wieder am Fahrzeug war, nutzte ein Dieb die Gelegenheit, um eine Geldbörse aus dem unverschlossenen Führerhaus des Lkw zu stehlen und sich mit seiner Beute unerkannt aus dem Staub zu machen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)