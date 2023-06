Geldbörse geraubt: Passanten halten Dieb in Tübingen fest, bis Polizei eintrifft

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 39-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Josef-Wochenmark-Weg ereignet hat. Eine 30-Jährige war dort gegen 22.45 Uhr unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen und um einen Cent-Betrag angebettelt wurde. Als sie ihre Geldbörse herausholte, soll ihr der Beschuldigte diese entrissen haben, woraufhin sich ein Handgemenge entwickelte, in dessen Folge der Räuber samt Geldbörse zunächst in Richtung Blaue Brücke flüchtete.

Zeugen, die durch die Hilferufe des Opfers aufmerksam geworden waren, nahmen die Verfolgung auf und konnten den Tatverdächtigen samt Beute unmittelbar darauf festnehmen und der zwischenzeitlich alarmierten Polizei übergeben. Der 39-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (pol)