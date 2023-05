Gegenstände in Reutlingen aus dem Fenster geworfen: Mann und Frau festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich mehrmals musste die Polizei am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag in die Reutlinger Krämerstraße ausrücken und zwei Personen in Gewahrsam nehmen. Das berichtet die Polizei. Nachdem die Polizei bereits gegen 20.45 Uhr über einen alkoholisierten Mann informiert worden war, der Anwohner belästigt haben soll und dessen Wohnung aufgesucht hatte, wurde sie gegen 21.30 Uhr erneut alarmiert, als er Gegenstände aus der Wohnung warf. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Kurz vor ein Uhr teilte ein Zeuge mit, dass nun eine Frau Gegenstände aus dem Fenster der Wohnung werfe. Die Frau, die die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und angriff, musste ebenfalls in Gewahrsam genommen und in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert werden. Verletzt wurde niemand. (pol)