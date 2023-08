Gegen Auto geprallt: Verletzter Motorradfahrer auf Talheimer Steige

Bitte aktivieren Sie Javascript

TALHEIM. Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 19 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der L385 erlitten. Der junge Mann war kurz nach zwölf Uhr mit seiner Suzuki auf der Talheimer Steige aus Richtung Talheim kommend unterwegs. In einem übersichtlichen Streckenabschnitt wollte die vorausfahrende, ebenfalls 19 Jahre alte Lenkerin eines VW Polo an einem Radfahrer vorbeifahren, musste den Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr jedoch abbrechen.

Der Biker bemerkte dies zu spät, fuhr mit seiner Maschine auf den Polo auf und stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bekannte kümmerten sich um seine Suzuki. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro. (pol)