Gaskartusche in Eningen explodiert - Küche in Brand

ENINGEN. Ein Küchenbrand in der Schulzengasse hat am Samstagmittag einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgelöst. Um 13.45 Uhr gingen mehrere Notrufe über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits aus, weitere Gebäudeteile waren nicht durch den Brand betroffen. Durch den unsachgemäßen Umgang mit der Gaskartusche eines Campinggrills war die Kartusche explodiert und hatte Teile der Küche in Brand gesetzt.

Nur durch glückliche Umstände konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. Alle vier Bewohner sowie deren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs anwesenden drei Gäste konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Küche ist aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr nutzbar, die Bewohner kamen im weiteren Verlauf bei Verwandten unter. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit mindestens 5.000 Euro beziffert. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Eningen waren vier Fahrzeuge und 25 Einsatzkräften und seitens des Rettungsdienstes drei Fahrzeuge und sechs Einsatzkräfte vor Ort. (pol)