Baubeschluss für Eninger Gewerbegebiet »Kugeläcker« gefasst

ENINGEN. Was in den 80er-Jahren als Idee auf dem Tisch des Eninger Gemeinderats landete, wurde Anfang des vergangenen Jahres weitergeführt: In der Gemeinderatssitzung Anfang 2025 stimmte das Gremium mehrheitlich für den Bebauungsplan »Kugeläcker« im Gewerbegebiet Arbachtal. Konkret ging es um das Teilgebiet 2. Das erste Teilgebiet wurde schon 2019 rechtskräftig beschlossen, um dringend benötigte Stellplätze zu schaffen. Nun haben die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung den Baubeschluss zum Gewerbegebiet in der Arbachtalstraße getroffen – wieder mehrheitlich, bei einer Enthaltung von Regine Gorgas (GAL).

Das Ortsbauamt der Achalmgemeinde hatte im Voraus dazu gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Pirker und Pfeiffer aus Münsingen die weiteren Planungen ausgearbeitet und eine detaillierte Kostenrechnung aufgestellt. Darin sind unter anderem der Straßenbau im Bereich der Arbachtalstraße, der Neubau des Regenwasserkanals mit Anbindung an den bestehenden Kanal in den Arbach sowie die Maßnahmen zum Hochwasserschutz für das Baugebiet berücksichtigt, heißt es in der entsprechenden Rats-Drucksache.

Gebiet schon mit Glasfaser erschlossen

Im Bereich des neu geplanten Gehwegs müssen einige Leitungen der FairNetz GmbH umgelegt werden. Genaue Planungen müssen dazu jedoch noch ausgearbeitet werden, ebenso die dazugehörigen Kosten. Die vorhandene Telekom-Infrastruktur könne ohne Anpassungen bestehen bleiben, das Gebiet sei bereits mit Glasfaser erschlossen, heißt es weiter in der Drucksache. Alle Arbeiten werden bei laufendem Verkehr umgesetzt. Dies führe zwar zu Beeinträchtigungen für die umliegenden Unternehmen, jedoch bleibe die jeweilige Zufahrt der Grundstücke durchgehend gewährleistet.

Die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, die im Gutachten festgehalten sind, können schon in den kommenden Wochen oder Monaten umgesetzt werden: Rund 90 Bäume könnten demnach gepflanzt und 90 Nistkästen angebracht werden. Insgesamt kostet das Vorhaben rund 2 Millionen Euro, davon trägt die Gemeinde einen Anteil von etwa 1,4 Millionen Euro. »Der Großteil der Kosten ist damit abgedeckt«, erklärte Bürgermeister Eric Sindek den Rätinnen und Räten.

Betriebe haben Erweiterungsbedarf

Die Erweiterung des Gewerbegebiets sei wichtig: »Wir könnten so Arbeitsplätze sichern und schaffen, die Wirtschaft im Ort unterstützen und halten und dadurch sogar Steuereinnahmen generieren«, hatte Sindek Anfang 2025 schon gesagt und steht immer noch dazu. Mehrere Betriebe in Eningen, und konkret in der Arbachstraße, hätten dringenden Erweiterungsbedarf. Im beschlossenen Bebauungsplan ist jetzt festgehalten, nach welchen Vorschriften diese auf dem rund 1,74 Hektar großen Gebiet bauen können, sofern sie denn wollen.

»Gut, grün und nachhaltig«, lauteten die Wünsche von Sindek, wenn es um die Bebauung geht. So ähnlich ist es auch im Plan festgehalten: Es wird »besonderer Wert auf die hochwertige und ökologisch wertvolle Gestaltung der Gebäude« gelegt, heißt es in der Drucksache zum Bebauungsplan. Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise die Begrünung der Dächer sowie der Fassaden verpflichtend ist.

Viele Gründe gegen eine Flächenversiegelung

»Wir haben innerhalb der Fraktion lange über den Bebauungsplan diskutiert«, sagte Katharina Eckert (GAL). Es gebe viele Gründe, die gegen eine Flächenversiegelung sprechen. Sie selbst könne dem Vorhaben aber aus zwei Gründen zustimmen: Zum einen, weil in dem Gebiet schon zahlreiche Gewerbe angesiedelt seien, vor allem auf der gegenüberliegenden Straßenseite. »Und zum anderen, weil ich das Gewerbe gerne in Eningen halten möchte, und sie die Möglichkeit erhalten sollen, sich räumlich zu erweitern.«

Für die Eckert sei dies aber die letzte Zustimmung für die Erweiterung einer Gewerbefläche. Es gebe auch andere Flächen, wie etwa im Vallon oder das Lidl-Areal, das ausgebaut werden könne. »Wir sollten fortan den Fokus auf schon vorhandene Gebiete legen.«

Eigene Buslinie fürs Gewerbegebiet

Joachim Sabieraj (CDU) äußerte noch einen Wunsch: »Baut bitte einen guten Wendestreifen für Lastwagen ans Ende der Straße.« Vielleicht könne man dann sogar einen Bus ins Gewerbegebiet fahren lassen, wenn die Infrastruktur das zulasse. Den Bus könnten die Mitarbeiter der ansässigen Unternehmen nutzen und ihr Auto zuhause stehen lassen. »Den Gedanken hatten wir tatsächlich auch schon«, sagte Sindek dazu. Das Thema Parkraumkonzept im Arbachtal sei ein großes und die Anfrage an den Reutlinger Stadtverkehr (RSV) auch schon versendet. »Aber angesichts der Haushaltslage mache ich mir da nicht viele Hoffnungen.« Es seien schließlich schon einige Buslinien gestrichen worden. Ob die RSV also eine neue einführen möchte, bleibt abzuwarten. (GEA)