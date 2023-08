Gasgeruch in Reutlinger Einfamilienhaus sorgt für Aufregung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gasgeruch in einem Einfamilienhaus hat am Montagnachmittag in der Frauenstraße in Reutlingen für Aufregung gesorgt. Das berichtet die Polizei. Gegen 17.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Bewohner den Geruch im Haus festgestellt hatten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Eine durchgerostete Kartusche eines Gasgrills und das dabei ausgetretene Gas hatte für den Geruch gesorgt. Die Kartusche wurde von den Wehrleuten fachgerecht entsorgt. Schaden ist nicht entstanden.