Gartenhütte in Belsen abgebrannt - Feuer schnell gelöscht

MÖSSINGEN-BELSEN. Ein Brand in einer Gartenhütte am westlichen Ortsteil von Belsen ist am frühen Donnerstagnachmittag schnell gelöscht worden. Kurz nach 14 Uhr war in der Steiggasse eine große Rauchsäule in den Himmel gestiegen. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Ort. Die wenig später eintreffenden Feuerwehrhelfer aus Belsen und Mössingen musste sich im verwachsenden Garten eines verlassenen Hauses an der Straße Richtung Beuren einen Weg zur Brandstelle bahnen. Dort brannte ein kleiner Holzschuppen und ein Klohäuschen nebst Unrat. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Das DRK stand in Bereitschaft, aber es kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt(GEA)