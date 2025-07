Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochvormittag in der Zeppelinstraße in Kusterdingen ereignet. Gegen 11.45 Uhr führte ein Garten- und Landschaftsbauer auf einem dortigen Grundstück entsprechende Arbeiten mit einem Radlader aus, wobei die Arbeitsmaschine auf dem abschüssigen Untergrund nach links auf einen stehenden Bagger kippte. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)