Fußgängerin von Auto angefahren und verletzt

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine 18 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Reutlinger Ringelbachstraße erlitten. das teilte die Polizei mit. Gegen 8.15 Uhr war die junge Frau vor einem an der Haltestelle Ringelbachstraße stehenden Linienbus auf die Fahrbahn gelaufen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Carlo-Schmid-Straße fahrenden BMW einer 39-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (pol)