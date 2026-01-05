Fußgängerin in Reutlingen von Auto angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag in der Justinus-Kerner-Straße erlitten. Ein 67-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem VW up! in Richtung Schieferstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine 56 Jahre alte Frau, die auf dem Gehweg unterwegs war. Anschließend fuhr der Pkw-Lenker bis zur Einmündung in die B 28 weiter und blieb dort stehen.

Aufmerksame Zeugen verfolgten das Auto und nahmen dem Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei die Fahrzeugschlüssel ab. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. (pol)