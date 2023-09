Fußgänger wird in Reutlingen mit E-Bike angefahren und muss ins Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Fußgänger erlitt am Montagnachmittag schwere Verletzungen, als er von einem jugendlichen Radfahrer angefahren wurde. Der 14-Jährige befuhr kurz nach 16 Uhr mit einem Pedelec den parallel zur B 28 verlaufenden Radweg in Richtung Betzingen. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit erkannte er einen am Fahrbahnrand laufenden 58-Jährigen zu spät und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Der Mann stürzte im Anschluss in den rechtsseitigen Grünstreifen und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Jugendliche fiel von seinem Fahrrad, blieb ersten Erkenntnissen nach jedoch unverletzt. (pol)