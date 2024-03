Frontalunfall in Ofterdingen mit zwei Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes 230E am Freitagabend gegen 17.20 Uhr auf der L385 im sogenannten Dettinger Täle, auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Toyota Proace einer 41-jährigen Fahrzeuglenkerin. Der Mercedesfahrer verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen schwer. Die Toyotafahrerin wurde leicht verletzt. Beide sind in Kliniken eingeliefert worden.

Am Mercedes wird der Schaden auf 5.000 Euro und am Toyota auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Straßensperrung zwischen Dettingen und Ofterdingen musste in beiden Richtungen eingerichtet werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen vor Ort. Zur Fahrbahnreinigung war die Straßenmeisterei eingesetzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-0 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)