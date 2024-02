Frontalunfall auf B464 bei Sickenhausen - Schaden mindestens 45.000 Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 464 ereignet. Ein 48-Jähriger war kurz vor 17 Uhr mit einem Hyundai Tucson auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Nach der Abzweigung Sickenhausen kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur.

Ein entgegenkommender, 34 Jahre alter Gespann-Lenker konnte mit seinem Ford Turneo samt Anhänger nach rechts in den dortigen Grünstreifen ausweichen und einen Frontalzusammenstoß verhindern. Ersten Erkenntnissen nach streifte der Hyundai lediglich an dem Anhänger entlang. Anschließend lenkte der 48-Jährige seinen Pkw auf seinen Fahrstreifen zurück. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem hinter dem Gespann fahrenden Porsche Macan einer 33 Jahre alten Frau.

Kleinkind unverletzt

Sie war beim Erkennen der Gefahr nach links ausgewichen. Die Porsche-Lenkerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen samt ihrem augenscheinlich unverletzt gebliebenen Kleinkind in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen nach hatte er keine Verletzungen erlitten.

Der Hyundai und der Porsche waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 45.000 Euro geschätzt. Wie hoch sich der Schaden an dem Gespann beläuft, muss noch ermittelt werden. Zur Unterstützung waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt.

Bundesstraße voll gesperrt

Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Fahrbahnreinigung musste die B 464 bis 19.45 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (pol)