Fritteuse in Reutlinger Imbiss in Brand geraten - zwei Frauen in Klinik

REUTLINGEN. Zu einem Brand in einer Schnellgaststätte in der Kaiserstraße in Reutlingen sind die Einsatzkräfte am Freitagvormittag ausgerückt. Kurz vor elf Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die rasch vor Ort war, konnte den Brand der Fritteuse zum Glück schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern, teilte die Polizei mit. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Zwei Zeuginnen, die sich beim Brandausbruch im Gebäude aufgehalten hatten, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem Küchengerät wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (pol)