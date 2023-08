Frau verschläft Endstation von Bus in Tübingen: Fahrer sperrt sie ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nachdem am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr ein Fernreisebus den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Tübingen ansteuerte, ließ der 30-jährige Busfahrer alle Passagiere aussteigen, um eine längere Pause einzulegen. Nachdem der vermeintlich letzte Fahrgast ausgestiegen war, verriegelte er den Bus ohne nochmaliger Kontrolle des Innenraumes und entfernte sich. Allerdings befand sich noch eine junge Dame im Bus, die offensichtlich die Ankunft in Tübingen verschlafen hatte und kurz darauf realisierte, dass sie im Bus eingesperrt war.

Nachdem die 21-Jährige auf sich aufmerksam machen konnte, informierten Passanten die Bus-Leitstelle und diese die Polizei. Ein anderer Busfahrer konnte dann die Bustür über einen Notknopf öffnen. Nach kurzer Suche konnte dann auch der 30-jährige Reisebusfahrer ausfindig gemacht werden. (pol)