Frau verletzt sich bei Auffahrunfall kurz vor Engstingen

ENGSTINGEN. Eine verletzte Pkw-Lenkerin und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der L387 kurz vor Engstingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 10.45 Uhr musste eine 36-Jährige mit ihrem BMW verkehrsbedingt an der Einmündung zur B312 anhalten. Dies dürfte durch eine nachfolgende 37 Jahre alte Toyota-Fahrerin zu spät bemerkt worden sein und sie prallte infolgedessen mit ihrem Wagen auf das Heck des BMW. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt die 36-jährige BMW-Lenkerin dadurch leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)