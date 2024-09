Frau randaliert in Linienbus in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Frau ohne Fahrschein hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz an der Planie ausgelöst. Das bestätigt die Polizei auf GEA-Nachfrage. Die Frau war ohne Fahrschein in einem Linienbus in Reutlingen unterwegs. Das fiel bei einer Kontrolle auf. Als sie auf Höhe der Gartenstraße dazu aufgefordert wurde, den Bus zu verlassen, randalierte die Frau. Zwei Polizeistreifen kamen daraufhin zur Bushaltestelle. Die Situation beruhigte sich aber wieder schnell. (sapo)