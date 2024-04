Frau kracht in Tübingen nach Ausweichmanöver durch Wildzaun

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro ist an einem Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 27 entstanden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr kurz nach 14 Uhr eine 32-Jährige mit einem Ford Focus die Bundesstraße in Richtung Tübingen, als ihr an der Anschlussstelle Derendingen ein Tier vor den Wagen lief.

Die Fahrerin wich diesem aus, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss durchbrach ihr Pkw einen Wildzaun und blieb auf einer Grünfläche stehen. Der Ford musste im Anschluss von einem Abschleppwagen geborgen werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen vor Ort und kümmerten sich um den beschädigten Zaun. An diesem dürfte ein Schaden in Höhe von ebenfalls mehreren tausend Euro entstanden sein. (pol)