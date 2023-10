Frau in Tübingen vergisst Topf auf eingeschalteten Herdplatte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein vergessener Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Montagmittag in der Kronenstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 12.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil in einem Mehrfamilienhaus der Alarm mehrerer Rauchmelder bemerkt worden war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte die Bewohnerin das Feuer bereits selbstständig gelöscht. Die Räumlichkeiten wurden daraufhin durch die Feuerwehr gelüftet. Nach jetzigen Erkenntnissen kam es bis auf den Topf zu keinen

Personen- oder Sachschäden. (pol)