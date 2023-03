Frau in Tübingen verfolgt, attackiert und gewürgt: Täter gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN Aufmerksame Zeugen haben am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Tübinger Gmelinstraße Schlimmeres verhindert, berichtet die Polizei. Eine 21-Jährige hielt sich an ihrer Arbeitsstelle auf. Hier tauchte ein 26-jähriger Bekannter auf und bedrängte diese. Die junge Frau verließ daraufhin die Arbeitsstelle und wollte zum Bus. Hierbei wurde sie von dem 26-Jährigen verfolgt. Die Geschädigte rannte dann in Richtung Wilhelmstraße um dem 26-Jährige zu entkommen.

Dieser stellte der Frau jedoch ein Bein, so dass diese stürzte. Anschließend setzte sich dieser auf die rücklings am Boden liegende 21-Jährige und würgte sie mit beiden Händen. Aufmerksame Passanten konnten den Täter von der jungen Frau trennen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die leicht verletzte junge Frau zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und später in eine Psychiatrische Klinik eingeliefert. (pol)