Frau in Reutlingen von Auto angefahren und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nachträglich Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 1. Februar in Reutlingen an der Ecke Nikolaiplatz/Federnseestraße ereignet hat. Ein 77-Jähriger war gegen 10.35 Uhr mit seinem VW Sharan vom Nikolaiplatz aus nach links in die Federnseestraße abgebogen, berichtet die Polizei. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer gleichaltrigen Fußgängerin, die die Federnseestraße in Richtung Eberhardstraße überquerte. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dort stellte sich in der Folge heraus, dass sie schwere Verletzungen erlitten hatte, weshalb sie stationär aufgenommen werden musste. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 070719728660 zu melden. (pol)