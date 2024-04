Fußgänger in Reutlinger Innenstadt von Auto angefahren: Verletzt in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt von einem Pkw angefahren worden. Der 33-Jährige überquerte kurz vor 15 Uhr die vierspurige Karlstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde er von einem in Richtung Stadtmitte fahrenden Mazda einer 25-Jährigen erfasst. Die Frau war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als der Mann von links kommend, zwischen zwei verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur stehenden Fahrzeugen hindurchlief.

Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers der Autofahrerin kam es zur Kollision mit dem Fußgänger. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen wurde der 33-Jährige mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden, da die Windschutzscheibe gesprungen war. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.