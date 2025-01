Frau in Reutlingen angefahren: Polizei sucht Unfallverursacherin

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nach einer bislang unbekannten Pkw-Lenkerin, die am Dienstagmorgen in der Innenstadt eine Fußgängerin angefahren hat. Gegen 7.30 Uhr war eine 66-Jährige zu Fuß auf dem Parkplatz eines Discounters in der Emil-Adolff-Straße unterwegs. Am Ende des Parkplatzes wollte sie zur dortigen Bushaltestelle weitergehen. Hierbei wurde sie von einem Pkw erfasst, dessen Lenkerin auf der Emil-Adolff-Straße in Richtung Schieferstraße unterwegs und nach links auf den Parkplatz abgebogen war.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich. Die Autofahrerin kümmerte sich im Anschluss um die Verletzte und brachte sie nach Hause. Vermutlich vergaßen die Frauen hierbei die Personalien auszutauschen. Um die Mittagszeit ging es der Verletzten schlechter und sie musste den Rettungsdienst rufen.

Dieser kümmerte sich um die 66-Jährige und verständigte die Polizei. Bei der unbekannten Pkw-Lenkerin soll es sich um eine ältere, grauhaarige Frau handeln. Sie war ersten Erkenntnissen nach in einem weißen Kleinwagen unterwegs. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 bei der Polizei zu melden. (pol)