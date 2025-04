Frau fährt in Tübingen auf Verkehrsinsel und kann nicht mehr wegfahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nicht mehr fahrbereit war ein Auto am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Keil-Straße. Eine 59-Jährige fuhr laut Polizei mit einem Audi A3 vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen 15.40 Uhr auf Höhe der Mühlbachäckerstraße auf eine sich rechts neben der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel. Hierbei wurde der Pkw so erheblich beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Da eine größere Menge Öl ausgelaufen war, rückte die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Zur Beseitigung der Schäden auf der Verkehrsinsel kamen zwei Mitarbeiter der kommunalen Servicebetriebe der Stadt Tübingen ebenfalls vor Ort. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. (pol)