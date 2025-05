Frau an Tübinger Tankstelle zwischen Autos eingeklemmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Frau ist am Freitagmittag an einer Tankstelle in der Bebenhäuser Straße in Tübingen zwischen zwei Autos eingeklemmt und verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 13.30 Uhr parkte ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes rückwärts von den dortigen Parkplätzen aus und erfasste dabei eine 60-Jährige, die sich im Heckbereich ihres vor der Waschhalle stehenden Wagens befand. Die Frau wurde daraufhin zwischen den Autos eingeklemmt. Der 36-Jährige setzte sein Fahrzeug anschließend wieder ein Stück nach vorn.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, leistete der Geschädigten umgehend Erste Hilfe. Die 60-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den Autos war augenscheinlich kein Schaden entstanden. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, ist der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem waren am nicht zugelassenen Mercedes die Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht. Der Mann musste während der Unfallaufnahme aufgrund eintretender gesundheitlicher Probleme vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)