Flächenbrand bei Tübingen löst Großeinsatz aus - keine Verletzten

TÜBINGEN. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochnachmittag zu einem Flächenbrand auf dem Spitzberg ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 15.45 Uhr mehrere Stellen entlang der Weinberge mit einer Gesamtfläche von circa 250 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr, die mit in der Summe 14 Fahrzeugen und 56 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr rasches und professionelles Eingreifen den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Bereich verhindern. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (pol)