Firmen-Einbrüche in Römerstein - Polizei prüft Zusammenhänge

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Ein Firmengebäude in der Römersteiner Steinwiesenstraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter ein Bürofenster auf und gelangte so ins Innere des Unternehmensgebäudes. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde vom Kriminellen jedoch nichts entwendet. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch in eine weitere Firma in der gleichen Straße. (pol)