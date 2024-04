Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem kleineren Brand sind die Einsatzkräfte am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, in die Reutlinger Straße nach Sondelfingen ausgerückt. Dort war laut Polizei mutmaßlich durch eine eingeschaltete Außenbeleuchtung eines Gebäudes ein Leergutkasten auf der Terrasse fast vollständig geschmolzen. Durch Rußantragungen wurde auch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (pol)