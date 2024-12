Falsche Bereifung eines Autos führt in Münsingen auf schneeglatter Straße zu Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Am Montagnachmittag hat sich in Münsingen im Einmündungsbereich der Lautertalstraße zur Karlstraße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet. Das berichtet die Polizei. Gegen

17.10 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mercedes-Lenker aus Richtung Bahnhof kommend an den Einmündungsbereich heran und ordnete sich zum Linksabbiegen an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage ein. Eine hinter ihm fahrende ebenfalls 55 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot konnte auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Mercedes von hinten auf. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Peugeot noch mit Sommerreifen ausgestattet war, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.300 Euro. Die 57-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht notwendig. (pol)