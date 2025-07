Fahrzeugbrand in Dußlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines VW-Transporters am Freitagabend auf der B 27 gewesen sein. Der 46-jährige Fahrer war gegen 18.25 Uhr auf der B 27 von Tübingen kommend in Richtung Balingen unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er, dass sein VW Crafter technische Defekte aufwies, weshalb er an der Ausfahrt Dußlingen abfuhr. Im Kurvenbereich der Abfahrt fing das Fahrzeug plötzlich Feuer, weswegen der Fahrer es im Kurvenbereich abstellte.

Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen zwar löschen, die Fahrerkabine des Fahrzeugs brannte jedoch vollständig aus. Das Fahrzeug wurde durch den Brand derart beschädigt, dass es von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Der Gesamtschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

An der Fahrbahn und der Leitplanke entstanden durch den Brand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Aufgrund der Löscharbeiten und aufgrund der anschließenden Abschleppmaßnahmen musste die Abfahrt Dußlingen zeitweise voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. (pol)