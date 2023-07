Fahrzeugbrand bei Dettingen - Feuerwehr rückt mit drei Fahrzeugen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein technischer Defekt war den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeugs am Montagvormittag auf der B465. Eine 28-Jährige war gegen 9.25 Uhr mit ihrem Ford C-Max auf der Bundesstraße unterwegs, als der Wagen im Motorraum zu rauchen begann. Sie hielt an der Bushaltestelle an, entdeckte beim Öffnen der Motorhaube den Brand im Bereich der Elektrik und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die herbei geeilte Streifenwagenbesatzung begann mit ihrem Pulverlöscher sofort mit ersten Löschmaßnahmen, die dann von der Feuerwehr beendet werden konnten, bevor die Flammen auf das komplette Fahrzeug übergriffen. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz. (pol)