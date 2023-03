Fahrerin eines Dreirads bei Unfall in Immenhausen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN-IMMENHAUSEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat die Fahrerin einer Piaggio Ape bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Immenhausen erlitten. Das berichtet die Polizei. Ein 78-Jähriger war gegen 12.25 Uhr mit seinem Peugeot auf dem Rauhwiesenweg in Richtung Grabenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Lochenstraße missachte er die Vorfahrt der von rechts kommenden, 32 Jahre alten Lenkerin der Ape. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte das Dreirad um.

Die 32-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)