Fahrerflucht in Kirchentellinsfurt: Polizei sucht Rollerfahrer

KIRCHENTELLINSFURT. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend in Kirchentellinsfurt ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 20 Uhr ein 19 Jahre alter VW Golf-Lenker auf der Gächtstraße unterwegs und wollte nach links auf die Sickenhäuser Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus dieser Richtung kommenden Motorroller-Fahrer, der anschließend auf den Asphalt stürzte. Nachdem sich der 19-Jährige nach dem Wohlbefinden des Gestürzten erkundigt hatte, stieg dieser auf seinen Roller und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Am VW Golf dürfte durch den Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro entstanden sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Roller-Lenker bzw. zu dessen wohl ebenfalls stark beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. Beim Zweirad des Gestürzten dürfte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Motorroller des Herstellers Yamaha handeln. (pol)