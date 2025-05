Fahrerflucht bei Tübingen: Fußgängerin von Radler erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag im Bühlertal ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein unbekannter Radfahrer die sogenannte Otterfurt von der Marktsteige aus Richtung Rammert herkommend. Gegen 14.40 Uhr erfasste der Radler dort eine in gleiche Richtung am linken Wegrand gehende Fußgängerin im Alter von 70 Jahren. Sowohl die Frau als auch der Radfahrer stürzten in der Folge zu Boden. Die Fußgängerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der Radfahrer war nach dem Sturz auf sein Zweirad gestiegen und ich Richtung Kiebingen davongefahren. Von dem unbekannten Radler liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und von kräftiger/stämmiger Statur. Er hat kurzes, schwarzes, lockiges Haar und sprach Deutsch mit lokalem Dialekt. Zur Unfallzeit war der Radler mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Tanktop bekleidet und trug einen roten Rucksack. Er war mit einem Mountainbike mit dunklem Rahmen und Steckschutzblech unterwegs. Einen Helm trug der Radler nicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, denen der Fahrer eventuell bereits zuvor insbesondere im Bereich Rammert und/oder Bühlertal aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)