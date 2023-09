Fahrer von Vespa bei Unfall in Reutlinger Burgstraße verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Vespafahrer hat sich am Donnerstagvormittag in der Burgstraße ereignet. Ein 37-jähriger Fahrer eines VW Caddy fuhr gegen 11.45 Uhr vom Fahrbahnrand in die Straße ein und kollidierte hierbei mit dem von hinten heranfahrenden 67-jährigen Rollerlenker. Hierdurch verletzte sich der 67-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (pol)