Fahrer von der Sonne gebelndet: Auto kracht in Buttenhausen in parkendes Fahrzeug

MÜNSINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Münsinger Ortsteil Buttenhausen erlitten. Das berichtet die Polizei. Der 85-Jährige befuhr kurz nach zehn Uhr mit einem Opel die Zwiefalter Straße in Richtung Hundersingen. Seinen Angaben nach wurde der Fahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet und kollidierte im Kurvenbereich mit einem geparkten Peugeot. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.