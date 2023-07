Fahrer flieht nach Verkehrsunfall in Reutlingen - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Stadtteil Storlach. Gegen 17.10 Uhr war dort eine 62 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf auf der Tannenberger Straße in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs. Von links aus der Storlachstraße kommend fuhr ein noch unbekannter Fahrradfahrer in den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit dem hinteren Fahrzeugbereich des vorfahrtsberechtigten Golf. Dabei entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von schätzungsweise mehreren tausend Euro.

Nachdem die 62-Jährige geäußert hatte, zur Unfallaufnahme die Polizei zu verständigen, flüchtete der Radler in Richtung Orschel-Hagen. Der gesuchte Fahrradfahrer ist circa 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Er ist von normaler Statur und trug zum Unfallzeitpunkt schwarzes, lockiges Haar sowie einen schwarzen Vollbart. Er war dunkel gekleidet und trug einen grauen Rucksack bei sich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)