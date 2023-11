Fahrer eines Sprinters übersieht Auto bei Gniebel: Sein Mitfahrer verletzt sich leicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

GNIEBEL. Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall bei Gniebel geführt. Ein 55-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit einem Sprinter vom Kreisverkehr der B 464 herkommend unterwegs und wollte nach links auf die B 27 in Richtung Stuttgart auffahren. Hierbei übersah er den auf der K 6774 entgegenkommenden 1er BMW einer 21 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß wurde ein 16 Jahre alter Mitfahrer in dem Sprinter leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.(pol)