Fahrer übersieht Vorfahrt und verursacht schweren Unfall bei Bernloch

HOHENSTEIN. Bei einem heftigen Verkehrsunfall bei Bernloch ist am Montagnachmittag eine Beteiligte schwerverletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 17.45 Uhr ein 47-jähriger Skoda-Fahrer die L 248 aus Richtung Bernloch und wollte auf die B 312 einfahren. An der Einmündung zur Bundesstraße übersah er jedoch die Vorfahrt eines in Richtung Engstingen fahrenden Seat Leon, den ein 25 Jahre alter Mann steuerte.

Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der 25-Jährige leicht verletzt, während seine 23 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw wurden total beschädigt und abtransportiert. Neben 15 Einsatzkräften der Feuerwehr zur Räumung der Unfallstelle war auch die Straßenmeisterei zur Beseitigung von ausgetretenen Betriebsstoffen im Einsatz. (pol)