Fahranfänger verliert auf Schnee bei Bad Urach Kontrolle über sein Auto

BAD URACH. Drei teils erheblich beschädigte Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Beim Tiergarten. Der 18-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr kurz nach Mitternacht die schneebedeckte Straße Am Tiergarten in Fahrtrichtung Busbahnhof.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Peugeot und prallte beinahe ungebremst in einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo, wodurch der hinter dem VW geparkte Renault Twingo ebenfalls beschädigt wurde.

Sowohl der 18-jährige Fahrer als auch sein 20-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Deren Peugeot war aufgrund der erheblichen Unfallschäden nicht mehr fahrbereit. Beim derzeitigen Sachstand wird der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen auf etwa 17.000 Euro geschätzt. (pol)