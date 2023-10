Exhibitionist im Botanischen Garten in Tübingen belästigt 19-Jährige

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstagmittag im Botanischen Garten der Universität in der Hartmeyerstraße vor einer jungen Frau nach Angaben der Polizei entblößt. Die 19-Jährige befand sich gegen 12.40 Uhr in der Anlage, als sie von dem Unbekannten verfolgt wurde. Hierbei öffnete der Mann seine Hose vor ihr.

Der Täter ist etwa 50 Jahre alt, zirka 170 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat einen leichten Bart sowie dunkelgraue Haare.

Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauen Wanderhose mit großen Taschen und einem Pullover. Anzeige wurde erst am Abend bei der Polizei erstattet. (pol)