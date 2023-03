Exhibitionist belästigt in Reutlingen nachts zwei Frauen auf dem Heimweg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGen. Am Sonntagmorgen, gegen 5.10 Uhr, ist es in der Emil-Adolff-Straße in Reutlingen zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber zweier Frauen gekommen. Das teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich die beiden 17 und 27 Jahre alten Frauen auf dem Heimweg in Richtung Reutlingen-Innenstadt. Auf Höhe einer Bushaltestelle trat plötzlich ein Mann vor die beiden Geschädigten und zeigte sich unsittlich, woraufhin eine der Frauen den ihr Unbekannten anschrie, sodass dieser die Flucht ergriff. Der 29 Jahre alte Beschuldigte konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (pol)