Im Zuge ihrer Lokaltermine macht die GEA-Redaktion am Dienstag, 7. Mai, 17 bis 18 Uhr, in der Reutlinger Oststadt (Planie/Ecke Gartenstraße) Station und geht der Frage nach, wie es sich im rund 6.000 Einwohner zählenden Quartier lebt. Was gefällt, was stört? Wo sehen die Bewohner des Viertel Optimierungsbedarf?

Entspannung im Stadtgarten: Die grüne Lunge der Oststadt ist ein wichtiges Stück Naherholung für die Reutlinger. Foto: Archiv-Foto: Frank Pieth Entspannung im Stadtgarten: Die grüne Lunge der Oststadt ist ein wichtiges Stück Naherholung für die Reutlinger. Foto: Archiv-Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.